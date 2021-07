Inter, la nuova idea per la porta è Dragowski: Sensi può essere la chiave per l’operazione (Di lunedì 5 luglio 2021) Con Samir Handanovic ormai vicino alle 37 primavere, in casa Inter si continua a cercare un portiere che possa nell’immediato futuro raccogliere l’eredità dell’attuale capitano. Tra i tanti nomi finiti nella lista dei dirigenti Piero Ausilio e Giuseppe Marotta, l’ultimo è Bartlomiej Dragowski. L’estremo difensore della Fiorentina stuzzica le idee nerazzurre, ma la base d’asta imposta dal suo club è un duro scoglio alla trattativa. Per questo motivo l’Inter vorrebbe imbastire uno scambio alla pari con Stefano Sensi (valutato circa 20 milioni di euro), centrocampista che intriga la Viola ma soprattutto il nuovo tecnico ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 5 luglio 2021) Con Samir Handanovic ormai vicino alle 37 primavere, in casasi continua a cercare un portiere che possa nell’immediato futuro raccogliere l’eredità dell’attuale capitano. Tra i tanti nomi finiti nella lista dei dirigenti Piero Ausilio e Giuseppe Marotta, l’ultimo è Bartlomiej. L’estremo difensore della Fiorentina stuzzica le idee nerazzurre, ma la base d’asta imposta dal suo club è un duro scoglio alla trattativa. Per questo motivo l’vorrebbe imbastire uno scambio alla pari con Stefano(valutato circa 20 milioni di euro), centrocampista che intriga la Viola ma soprattutto il nuovo tecnico ...

