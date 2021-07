Il Papa “in buone condizioni, vigile e in respiro spontaneo” (Di lunedì 5 luglio 2021) Papa Francesco resterà ricoverato al Policlinico Gemelli per "7 giorni salvo complicazioni". Lo rende noto il portavoce vaticano Matteo Bruni. "Si prevede una degenza di circa 7 giorni salvo complicazioni", afferma Bruni nel quotidiano bollettino di aggiornamento sulle condizioni del Pontefice dopo l'operazione di ieri al colon, aggiungendo che "Sua Santità Papa Francesco è in buone condizioni generali, vigile e in respiro spontaneo". Francesco è stato sottoposto nella serata di ieri al Policlinico Gemelli ad una "operazione chirurgica programmata per ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 5 luglio 2021)Francesco resterà ricoverato al Policlinico Gemelli per "7 giorni salvo complicazioni". Lo rende noto il portavoce vaticano Matteo Bruni. "Si prevede una degenza di circa 7 giorni salvo complicazioni", afferma Bruni nel quotidiano bollettino di aggiornamento sulledel Pontefice dopo l'operazione di ieri al colon, aggiungendo che "Sua SantitàFrancesco è ingenerali,e in". Francesco è stato sottoposto nella serata di ieri al Policlinico Gemelli ad una "operazione chirurgica programmata per ...

