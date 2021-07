“Ddl Zan, modifiche o non passa”: così Renzi manda in tilt la sinistra (Di lunedì 5 luglio 2021) Roma, 5 lug – Matteo Renzi spariglia le carte e scatena lo scontro sul ddl Zan: “modifiche al testo o la legge non passa“. Il leader di Italia viva stavolta indovina la mossa. E infatti sinistra e M5S si stracciano le vesti: “Renzi vuole affossare la legge”. Pensare di eliminare i termini “orientamento sessuale” e “identità di genere” e tornare alla definizione di omofobia e transfobia – dicono i 5 Stelle – “rischia di farci compiere un altro passo indietro, come già in passato”. Pure per il Pd la proposta di Renzi è “irricevibile”. La mossa del leader di Iv – neanche a ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 5 luglio 2021) Roma, 5 lug – Matteospariglia le carte e scatena lo scontro sul ddl Zan: “al testo o la legge non“. Il leader di Italia viva stavolta indovina la mossa. E infattie M5S si stracciano le vesti: “vuole affossare la legge”. Pensare di eliminare i termini “orientamento sessuale” e “identità di genere” e tornare alla definizione di omofobia e transfobia – dicono i 5 Stelle – “rischia di farci compiere un altro passo indietro, come già into”. Pure per il Pd la proposta diè “irricevibile”. La mossa del leader di Iv – neanche a ...

petergomezblog : Napoli Pride, Francesca Pascale: “Ddl Zan? C’è una destra cieca, ipocrita e bigotta che non sa ascoltare, è lontana… - lucianonobili : Agli esponenti del @pdnetwork che ci stanno attaccando per le modifiche proposte al ddl #Zan domando: le avete lett… - SirDistruggere : I renziani ora vogliono togliere l'identità di genere dal DDL Zan, anche se questo significherà far sprofondare la… - Agenzia_Ansa : Salvini rilancia sul #Ddl Zan. Il M5s contro gli emendamenti di Italia viva. Parlamentari Cinquestelle: 'Tentano di… - SpettinatiPisa : RT @beabri: Ma quanto può andare avanti questa roba che i sostenitori di Italia Viva dicono che il #DDLZan così com'è non può passare perch… -