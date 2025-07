Skymetro l’ora della stretta finale Missione al Mit per salvare i fondi

Mentre si avvicina la stretta finale, Skymetro gioca un ruolo chiave nella battaglia per salvare i fondi al MIT. Martedì, a Roma, si terrà il vertice decisivo: la giunta punta a trovare soluzioni alternative per non perdere i 398 milioni. Tuttavia, Terrile sottolinea che una proroga sarebbe comunque utile, anche se il Ministero resta fermo sui tempi. La sfida è aperta e l'esito incerto.

Martedì vertice a Roma: l’obiettivo della giunta è non perdere i 398 milioni proponendo un’alternativa. Terrile: “Una proroga servirebbe in ogni caso”. Ma il ministero finora si è mostrato rigido sui tempi. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Skymetro, l’ora della stretta finale. Missione al Mit per salvare i fondi

