Silvio Soldini a Piazze di Cinema | Così nacque ’Pane e tulipani’

Preparati a vivere una serata indimenticabile dedicata al talento di Silvio Soldini, il regista che ha conquistato il cuore del pubblico con capolavori come "Pane e tulipani". La rassegna Piazze di Cinema chiude in grande stile, celebrando la sua arte tra proiezioni emozionanti e incontri stimolanti. Non perdere questa occasione unica di immergerti nel suo mondo cinematografico, un’esperienza che lascerà un segno indelebile nel tuo cuore.

Gran finale per la rassegna Piazze di cinema, che domani alle 21.30 rende omaggio alla figura del regista Silvio Soldini. In piazza Almerici verrĂ trasmesso Pane e tulipani, commedia che nel Duemila ha trionfato ai David e ai Nastri d’argento. All’arena San Biagio, invece, sarĂ presentato il film Le assaggiatrici, ultimo progetto del regista tratto dal romanzo di Rosella Pastorino. Al termine della proiezione all’arena ci sarĂ un incontro proprio con Soldini e Daniele Gualdi, che incontreranno il pubblico anche prima della proiezione in piazza Almerici. Soldini, che ricordi ha di ’Pane e Tulipani’? "Era un esperimento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Silvio Soldini a Piazze di Cinema: "Così nacque ’Pane e tulipani’"

In questa notizia si parla di: soldini - silvio - piazze - cinema

Ultimo weekend di Piazze di Cinema a Cesena con Giovanni Tortorici e il Silvio Soldini. Ultimo weekend e gran finale per Piazze di Cinema, la rassegna organizzata dal Comune di Cesena con la direzione artistica e organizzativa del Cinema Eliseo. All’Aren Vai su Facebook

Al #LeccoFilmFest2025 prima proiezione in piazza con #LeAssaggiatrici. Il regista Silvio Soldini: "Viviamo in un periodo buio, in cui la regola è l'oppressione. Dobbiamo fermarci". E sul futuro: "Sto lavorando a una commedia". Vai su X

Silvio Soldini a Piazze di Cinema: Così nacque ’Pane e tulipani’; Silvio Soldini chiude Piazza di Cinema a Cesena; Gran finale per 'Piazze di Cinema': ospite della rassegna Silvio Soldini con la proiezione di Le assaggiatrici e Pane e tulipani, a 25 anni dall'uscita nelle sale.

Silvio Soldini a Piazze di Cinema: "Così nacque ’Pane e tulipani’" - In piazza Almerici verrà trasmesso Pane e tulipani, commedia che nel Duemila h ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Finale di Piazze di Cinema. Omaggio a ’Tornando a Est’ - Silvio Soldini e le proiezioni di ’Pane e tulipani’ e ’Le assaggiatrici’. Da msn.com