Sei pensionato? Allora hai diritto al 50% di sconto IMU | ufficiale Meloni taglia l’imposta ecco da quando e cosa fare per usufruire del taglio

Se sei pensionato e possiedi una seconda casa, potresti beneficiare di uno sconto del 50% sull’IMU, una misura ufficiale annunciata dal governo Meloni. Questa opportunità si apre a specifiche categorie di cittadini e può rappresentare un risparmio significativo. Scopri subito se hai diritto a questa agevolazione e come procedere per usufruirne, approfittando di un provvedimento che potrebbe alleggerire notevolmente il carico fiscale.

Alcune categorie di cittadini possono godere di un sconto considerevole su questa tassa, controlla se ti spetta Il mese di giugno si conferma, come ogni anno, uno dei momenti chiave per le scadenze fiscali italiane. Tra tutte, spicca quella del 16 giugno, data entro la quale deve essere versata la rata di acconto dell'Imposta Municipale Unica (IMU). L'imposta è dovuta da chi possiede una seconda casa o una prima abitazione classificata come immobile di lusso, nelle categorie catastali A1, A8 e A9. Il saldo definitivo andrà poi versato entro il 16 dicembre. Tuttavia, non tutti i contribuenti devono pagare l'IMU per intero: esistono, infatti, specifiche agevolazioni, tra cui una interessante riduzione per alcuni pensionati.

