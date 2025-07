Da Como a Lucca pedalando La Fiab sceglie le Mura per chiudere Bicistaffetta 2025

Preparati a vivere un'emozionante avventura su due ruote! La Bicistaffetta 2025, l’appuntamento annuale della Fiab dedicato alla promozione del cicloturismo e della rete EuroVelo, sta per concludersi a Lucca, dopo aver attraversato paesaggi mozzafiato lungo la Via Romea Francigena. È un viaggio che unisce passione, scoperta e sostenibilità, culminando in questa affascinante città toscana, dove il nostro percorso si chiuderà ufficialmente, lasciando un segno indelebile.

Farà tappa anche a Lucca, dove si concluderà ufficialmente il viaggio, la Bicistaffetta 2025, l’appuntamento annuale promosso dalla Fiab (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta) per promuovere il cicloturismo e la rete ciclabile EuroVelo in Italia. Quest’anno l’iniziativa, giunta alla sua 21esima edizione, si svolgerà dal 28 settembre al 5 ottobre lungo la Via Romea Francigena (EuroVelo 5) da Como a Lucca, per un totale di circa 460 chilometri da percorrere in otto giorni di pedalata attraverso quattro regioni italiane, lungo un itinerario che unisce natura, storia, cultura e spiritualità. La partenza è prevista dalle rive del Lago di Como, con tappe e pernottamenti ad Arese, Pavia, Piacenza, Sant’Andrea Bagni, Pontremoli, Sarzana e Lido di Camaiore da dove si raggiungerà Lucca. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Da Como a Lucca pedalando. La Fiab sceglie le Mura per chiudere Bicistaffetta 2025

In questa notizia si parla di: lucca - como - fiab - bicistaffetta

AEVF celebra la partnership con @fiabonlus e @movimentolento con la #Bicistaffetta, l'evento on the road per promuovere il cicloturismo e la rete #EuroVelo in Italia! Appuntamento al 28 settembre al 5 ottobre da Como a Lucca! Programma e iscrizioni: Vai su X

Da Como a Lucca pedalando. La Fiab sceglie le Mura per chiudere Bicistaffetta 2025; Bicistaffetta 2025 da Como a Lucca - Via Romea Francigena EuroVelo 5 -; FIAB con AEVF e Movimento Lento per promuovere il cicloturismo sulla Via Francigena (EV5).

FIAB: Bicistaffetta 2016 - Ferpress - Questi in sintesi gli obiettivi di Bicistaffetta, l’importante manifestazione promossa ogni anno da FIAB- Riporta ferpress.it

Bicistaffetta Fiab 2016 da Termoli a Rimini | Ecoblog - La sedicesima edizione della Bicistaffetta Fiab 2016 si svolgerà dall’11 al 17 settembre sulla Ciclovia Adriatica. Si legge su ecoblog.it