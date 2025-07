Viaggio tra le arti con Finazzer Flory | La natura diventa palcoscenico

Preparati a un’esperienza unica, dove la natura si trasforma in un palcoscenico vibrante e coinvolgente. Con Finazzer Flory come guida, il primo A 360 festival promette un viaggio sensoriale tra le arti, per riscoprire lo spettacolo che la vita ci offre ogni giorno. Un’occasione imperdibile per ampliare gli orizzonti e guardare il mondo con occhi nuovi. Il sipario si alza sabato 12 luglio: non perdere questa magia!

"Guardare ascoltando significa offrire alla vista una visione a 360 gradi, uno spettacolo fisico in grado di far cambiare punto di vista allo spettatore". È lo spirito con cui Massimiliano Finazzer Flory (foto), attore, regista e direttore artistico di fama internazionale, inaugura la prima edizione di A 360 festival. Un viaggio sensoriale guidato dalle sette arti, che inizia a mezzogiorno di sabato 12 luglio e prosegue fino al tramonto. Il luogo che ospita la proposta di Finazzer Flory è l'Officina del Sole, la cui vista da Montegiorgio, nel Fermano, offre una panoramica su tutte le Marche. Finazzer Flory, come nasce il festival? "Il format a 360 gradi, ideato assieme a Beatrice Beleggia, rappresenta esattamente ciò che vorrei far vivere al pubblico: un'esperienza a tutto tondo.

