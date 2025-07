Scoppio palazzina arrestato vigilante | Voleva far saltare la casa della ex

Un uomo, una guardia giurata sulla quarantina, voleva distruggere la casa della sua ex e lo ha fatto. Lei si è salvata perché non c’era, era partita per le vacanze. È morto invece un’innocente vittima, un tragico esempio di come il rancore possa sfociare in drammi irreparabili, lasciando dietro di sé solo dolore e sgomento. Una ferita aperta nel cuore della nostra comunità che richiede riflessione e azione immediata.

Non è stata una disgrazia, una fuga di gas. Forse la variante più estrema del femminicidio, il rancore spinto al massimo oltre le botte e gli sfregi con l’acido. Più su, l’asticella si sta alzando. Su fino al quinto piano, dove parte la scintilla e il resto crolla. Un uomo, una guardia giurata sulla quarantina, voleva distruggere la casa della sua ex e lo ha fatto. Lei si è salvata perché non c’era, era partita per le vacanze. E’ morto invece un ragazzo innocente. Il piromane è stato preso dopo cinque giorni, con le tracce del fuoco sulla pelle, mettendo assieme qualcosa che assomiglia a una certezza agghiacciante: per colpire lei, li avrebbe fatti fuori tutti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Scoppio palazzina, arrestato vigilante: "Voleva far saltare la casa della ex"

