Ispirazioni e generazioni Michele Masneri in dialogo con Vanzina

La Triennale estate continua a regalarci incontri straordinari, e martedì si conclude con un evento imperdibile. Michele Masneri dialogherà con Enrico Vanzina e Federica De Paolis in un affascinante viaggio tra storie di cinema e generazioni. Un’occasione unica per scoprire come le dinastie hollywoodiane abbiano plasmato il grande schermo e lasciato un’impronta indelebile nella cultura italiana. Non perdere l’ultimo appuntamento: la storia del cinema ti aspetta!

Triennale estate prosegue con la sua programmazione. Martedì per il ciclo di incontri torna Michele Masneri in un quinto e ultimo appuntamento che vede protagonisti Enrico Vanzina, sceneggiatore, regista e produttore cinematografico italiano, e Federica De Paolis, dialoghista cinematografica e scrittrice, in conversazione con Michele Masneri, giornalista e scrittore. Intitolato Hollywood sul Tevere: le dinastie che hanno reso grande il cinema italiano, l’incontro sarà l’occasione per riflettere sull’eredità delle grandi famiglie del cinema italiano e sull’evoluzione di un immaginario che ha segnato la cultura del paese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ispirazioni e generazioni. Michele Masneri in dialogo con Vanzina

