La Casa delle Donne Richieste d’aiuto in aumento Oltre centoventi da gennaio

La Casa delle Donne, punto di riferimento imprescindibile dagli anni Novanta, si sta rivelando un faro di speranza in tempi di crescente emergenza: richieste d’aiuto aumentate oltre il 120% dall’inizio dell’anno. In questo spazio sicuro, le vittime di violenza trovano rifugio, ascolto e un percorso di rinascita che valorizza la loro forza interiore. Un luogo di ascolto e rinascita che offre nuovo coraggio a chi ne ha bisogno, e che continuerà a essere un baluardo di speranza nel nostro territorio.

C’è un luogo in città dove una donna vittima di violenza può trovare la soluzione al calvario che attraversa. Un luogo che le offre un’abitazione protetta e un percorso di recupero della consapevolezza e dell’identità che la porta fuori dal tunnel, un luogo della rinascita e della speranza nel domani. Questo luogo è la Casa delle Donne, presente in città dagli anni Novanta, che ospita anche il Centro Antiviolenza. Un punto di riferimento per tante donne, basti pensare che da quando è nato il centro nel 2001, le operatrici hanno seguito 4mila donne. Ogni anno al Centro Antiviolenza viareggino si rivolgono oltre 200 donne in difficoltà. 🔗 Leggi su Lanazione.it