Via Bolognese senza pace | Interventi fondamentali ma poca programmazione

Lungo via Bolognese, tra disagi e interventi strategici, si apre una nuova fase di lavori fondamentali per il miglioramento della rete idrica. A partire dal 8 luglio, Publiacqua avvierà le opere propedeutiche di cantierizzazione, coinvolgendo un tratto cruciale tra via Salviati e il civico 269 a La Lastra. Nonostante le difficoltà temporanee, queste opere garantiranno un futuro più efficiente e sostenibile per tutta la zona. La sfida è garantire un equilibrio tra progresso e vivibilità .

Partiranno dopodomani, 8 luglio, con le opere propedeutiche di cantierizzazione, le ultime fasi dei lavori sull’acquedotto in via Bolognese a cura di Publiacqua che stanno provocando notevoli impatti e disagi sulla viabilitĂ . Il cantiere interesserĂ nel suo complesso il tratto di via Bolognese compreso tra via Salviati ed il civico 269 (localitĂ La Lastra) per un intervento che dovrebbe concludersi il prossimo 10 settembre e che sarĂ organizzato su due turni protraendosi fino alle ore notturne. Nei fine settimana saranno realizzate tutte quelle opere che non prevedono presenza diretta di operativi sul cantiere o lavori evidenti (come scavo, posa etc. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Via Bolognese senza pace: "Interventi fondamentali ma poca programmazione"

In questa notizia si parla di: bolognese - pace - interventi - fondamentali

“Netanyahu è una minaccia alla pace mondiale”. ?Su Il Fatto Quotidiano un estratto dell'intervento del Presidente nazionale ANPI di ieri a Monte Sole, dopo la Marcia "Save Gaza". ANPI provinciale Bologna Anpi Marzabotto Portico della Pace #Gaza #Save Vai su Facebook

Via Bolognese senza pace: Interventi fondamentali ma poca programmazione; Gaza, marcia della pace da Marzabotto a Monte Sole: partecipano in migliaia | FOTO e VIDEO; Bologna. L’intervento del Portico della Pace alla manifestazione pro-Europa.

Via Bolognese senza pace: "Interventi fondamentali ma poca programmazione" - I residenti: "Frane imprevedibili, ma certe opere vanno pensate per tempo". lanazione.it scrive

Via Bolognese, lavori finali da giugno a settembre: chiusure e modifiche alla viabilità - MSN - L’estate 2025 segna l’ultima fase di un importante intervento infrastrutturale su via Bolognese, ... Scrive msn.com