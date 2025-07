Il killer sotto la Mela di Pistoletto Ricercato in Francia per omicidio | un agente lo riconosce in Centrale

Il killer sotto la mela di Pistoletto, ricercato in Francia per omicidio, è stato riconosciuto da un agente della Polfer in centrale. All'ombra della celebre installazione, l'uomo stava apparentemente tranquillo, ma grazie alla vigilanza e all'intuizione degli agenti, la sua fuga si è fermata. Un colpo di scena che dimostra come l'attenzione ai dettagli possa fare la differenza tra libertà e cattura, e conferma quanto sia cruciale il ruolo delle forze dell'ordine nella lotta al crimine.

Se ne stava steso all’ombra della Mela di Pistoletto, al centro di piazza Duca d’Aosta. Gli agenti della Polfer, che ogni notte pattugliano l’area che ruota attorno alla Centrale e che mappano costantemente le presenze nella zona, hanno notato un volto nuovo e lo hanno subito ricollegato a quello inserito in un mandato di cattura europeo di una settimana prima: i lineamenti erano molto più appesantiti rispetto alla foto segnaletica, ma l’evidente somiglianza ha spinto i poliziotti ad approfondire i controlli. E così sono riusciti ad arrestare il trentunenne Arian A., ricercato in Francia per un duplice omicidio avvenuto il 22 giugno ad Argenteuil, cittadina di circa 100mila abitanti nel dipartimento della Val-d’Oise: gli investigatori transalpini lo accusano di aver assassinato la madre di 64 anni e il fratello maggiore di 33, per poi sparire nel nulla con l’arma del delitto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il killer sotto la Mela di Pistoletto. Ricercato in Francia per omicidio: un agente lo riconosce in Centrale

In questa notizia si parla di: mela - pistoletto - centrale - killer

Il killer sotto la Mela di Pistoletto. Ricercato in Francia per omicidio: un agente lo riconosce in Centrale.

Il killer sotto la Mela di Pistoletto. Ricercato in Francia per omicidio: un agente lo riconosce in Centrale - Il trentunenne è accusato di aver assassinato la madre e il fratello maggiore il 22 giugno ad Argenteuil. Scrive ilgiorno.it

In Stazione Centrale a Milano la "Mela" di Pistoletto - È stata inaugurata oggi Milano «La Mela reintegrata», l'opera di Michelangelo Pistoletto che rimarrà installata in piazza Duca d'Aosta, di fronte alla stazione Centrale. Riporta informazione.it