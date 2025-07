Il Candide di Bernstein al Nouveau Uno spettacolo effervescente

Il Candide di Bernstein al Nouveau di Bologna è uno spettacolo effervescente che riaccende la magia del musical e dell'opera. Questa produzione, unica nel suo genere, con repliche fino a martedì, trasporta il pubblico in un viaggio tra musica e satira, rivisitando un classico intramontabile di Voltaire. Nonostante le sfide di una partitura imponente, l'energia contagiosa rende ogni attimo indimenticabile, dimostrando che anche i capolavori più complessi possono sorprendere e coinvolgere.

Mai rappresenta a Bologna, è andata in scena al Nouveau Candide di Leonard Bernstein (repliche fino a martedì), nata come musical (1956), convertita in operetta più vicina all'omonimo romanzo di Voltaire (1974), accolta oggi nei cartelloni dei teatri d'opera. Nonostante la dozzina di versioni in cui è stata rimodulata nel tempo, resta una partitura di lunghezza esorbitante. La penalizza la ripetitività del libretto, che trasporta il protagonista da un capo all'altro del globo, sottoponendolo alle avversità più inverosimili, così che la drammaturgia generale risulta da una giustapposizione di scene strutturalmente analoghe, anziché da una evoluzione progressiva.

