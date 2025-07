Fitto e la prospettiva del dialogo | Ma l’intesa deve tutelare l’Europa Il vicepresidente della Commissione al Forum in Masseria | i dazi sarebbero un problema anche per gli Usa | Pnrr nessuna deroga alla scadenza del 2026 Il nodo bilancio | le regioni conservino un ruolo importante

Rafforzare il dialogo e l’intesa tra le istituzioni europee e i Paesi membri è fondamentale per affrontare sfide cruciali come i dazi e il bilancio, tutelando gli interessi dell’Europa. Raffaele Fitto, vicepresidente della Commissione europea, sottolinea l’importanza di preservare un ruolo deciso delle regioni nel PNRR senza deroghe alla scadenza del 2026. In un contesto dinamico, la coesione e la condivisione sono più che mai essenziali per costruire un futuro prospero e sostenibile.

dall’inviato MANDURIA (Taranto) La “sua“ Maglie non è neanche troppo lontana, da queste parti Raffaele Fitto si sente “a casa“. Però declina ogni richiesta di commentare le prossime elezioni regionali in Puglia, lui che è stato governatore dal 2000 al 2005. Questione di rispetto dei ruoli. Infatti al Forum in Masseria di Bruno Vespa, organizzato con Comin & Partners, l’ex ministro degli Affari europei vuole parlare solo dei temi che gli competono nella sua veste di vicepresidente della Commissione europea. E non sono pochi. Innanzitutto i dazi. Che a dire il vero non sono oggetto della sua delega, ma hanno un impatto talmente devastante sulla politica (economica) europea che non possono essere ignorati. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Fitto e la prospettiva del dialogo: "Ma l’intesa deve tutelare l’Europa". Il vicepresidente della Commissione al Forum in Masseria: i dazi sarebbero un problema anche per gli Usa: "Pnrr, nessuna deroga alla scadenza del 2026". Il nodo bilancio: le regioni conservino un ruolo importante

In questa notizia si parla di: fitto - vicepresidente - commissione - forum

Mattarella a Bruxelles incontra Vicepresidente Esecutivo della Commissione Ue Fitto - Il Presidente Mattarella si trova a Bruxelles fino al 21 maggio per incontri istituzionali con le autorità dell'UE, tra cui una visita al Vicepresidente esecutivo della Commissione europea, Fitto.

Il Vicepresidente della Commissione europea Raffaele Fitto dialoga con Bruno Vespa Vai su Facebook

È stato un vero piacere partecipare al Forum in Masseria organizzato da Bruno Vespa, che ringrazio sentitamente per l’invito. Durante l’incontro abbiamo approfondito il ruolo dell’Unione Europea come attore globale in uno scenario internazionale sempre più Vai su X

Fitto e la prospettiva del dialogo: Ma l’intesa deve tutelare l’Europa. Il vicepresidente della Commissione al Forum in Masseria: i dazi sarebbero un problema anche per gli Usa: Pnrr, nessuna deroga alla scadenza del 2026. Il nodo bilancio: le regioni conse; Nessun rinvio per le scadenze del PNRR; Fitto: Flessibilità e unità per affrontare i dazi.

"Nessun rinvio per le scadenze del PNRR" - Il vicepresidente della Commissione Europea Raffaele Fitto, al forum di Manduria, respinge nuovamente le richieste di proroga ... Riporta msn.com

Dazi, Fitto: auspico intesa con Usa ma deve tutelare interessi Ue - "L'auspicio è che ci sia un'intesa sui dazi ma questa non può passare da risultati che non tutelino gli interessi dei cittadini europei così come Trump legittima gli inte ... Come scrive libero.it