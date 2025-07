Omaggio agli artigiani Il percorso scultoreo nel cuore di Tonfano

Nel cuore di Tonfano, la terza edizione di "Omaggio agli artigiani" rende omaggio a quei maestri che con passione, dedizione e creatività trasformano il legno, il marmo e il metallo in vere opere d’arte. Un percorso scultoreo tra tradizione e innovazione che celebra il mare, la scultura e l’anima artigiana di Pietrasanta, una vera "Piccola Atene". Con 12 opere, questa mostra invita a scoprire un universo di bellezza e maestria tra le vie del quartiere.

Un omaggio a chi che con le mani, la mente e il cuore custodisce quel "fare arte", che ha fatto di Pietrasanta un luogo dove la maestria artigiana incontra la visione del futuro. Con 12 opere realizzate dagli artisti nei laboratori e nelle fonderie della "Piccola Atene" e in località vicine, la 3^ edizione della rassegna " Omaggio agli artigiani " celebra il mare e la scultura, e disegna una passeggiata d'arte nel cuore di Tonfano, fra via Versilia, piazza XXIV Maggio, piazza Amadei e il primo tratto del pontile. "Ogni opera – ha detto il sindaco Alberto Giovannetti – racchiude una parte dell'identità artistica della Piccola Atene, che è laboratorio e museo, tradizione e contemporaneità, mani che creano e menti che immaginano.

