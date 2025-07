Casa Naviglio Ecco l’oasi per la terza età

Dopo quattro anni di sfide burocratiche e ostacoli vari, la perseveranza di Emily Filippo ha portato alla nascita di Casa Naviglio, un’oasi dedicata alla terza età. Questa struttura innovativa, a metà strada tra centro diurno e residenza sanitaria, rappresenta un concreto aiuto alle persone anziane di Meda. Un esempio di determinazione che fa della cura e dell’assistenza una vera priorità: ora, Casa Naviglio si apre a nuove opportunità di solidarietà e benessere.

Ci sono voluti quattro anni per affrontare intoppi burocratici e ostacoli di ogni tipo, ma alla fine la costanza e la determinazione hanno premiato Emily Filippo, che è riuscita a realizzare un progetto finalizzato a dare un aiuto alle persone anziane. Una struttura assistenziale che è una via di mezzo tra un centro diurno e una residenza sanitaria. “ Casa (Comunità alloggio sociale anziani) Naviglio ” si trova a Meda e da alcuni mesi opera a pieno regime, accontendando le aspettative di undici ospiti. "Ho lavorato per diversi anni in strutture residenziali per anziani - ha affermato la quarantunenne Emily Filippo che, con il marito Massimiliano Palazzo e la socia Laura Mattiolo, gestisce la struttura di via Naviglio - e mi sono resa conto che per molte persone autosufficienti andare in una casa di riposo tradizionale rappresentava una sofferenza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - “Casa Naviglio”. Ecco l’oasi per la terza età

