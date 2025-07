Lotta al degrado urbano FI | Negozi etnici chiusi alle 20

Con l’arrivo dell’estate, Sassuolo si trova ad affrontare un crescente problema di degrado urbano e disturbo della quiete pubblica. Forza Italia si schiera a difesa dei cittadini, chiedendo alla giunta di adottare un’ordinanza simile a quella di Modena, limitando gli orari di apertura dei negozi etnici per garantire maggiore sicurezza e rispetto del vivere civile. È ora di agire con decisione per tutelare il nostro territorio.

Arriva l'estate, e con l'estate arriva, a Sassuolo, l'aumento di episodi di degrado urbano e disturbo della quiete pubblica: Forza Italia non ci sta. E chiede alla giunta l'adozione di un'ordinanza, simile a quella già introdotta dal Comune di Modena, che limiti l'orario di apertura dei piccoli esercizi di vicinato, in particolare dei cosiddetti 'negozi etnici', attivi durante la notte e oggetto di segnalazioni per la vendita incontrollata di alcolici. La proposta, firmata dal capogruppo Davide Capezzera, vuole salvaguardare la vivibilità delle aree urbane più frequentate, contenendo fenomeni di bivacchi, abbandono di rifiuti, cocci e bottiglie, schiamazzi e contrastando un senso di insicurezza trasmesso da assembramenti non granchè, soprattutto presso alcune aree cittadine, anche centralissime, che ai passanti 'regalano' colpi d'occhio non granchè.