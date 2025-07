una vita da amare: la festa in memoria di Emma e Leonardo. Vivere momenti e attimi, anche quelli apparentemente insignificanti o stressanti, rende ogni giorno unico e prezioso. Abbracciare, attraversare e apprezzare il viaggio della vita con calma e consapevolezza, proprio come facevano Emma e Leonardo, ci invita a riscoprire la bellezza di ogni istante. Perché, alla fine, sono quei ricordi a renderci veramente vivi e capaci di amare.

Vivere momenti e attimi, apparentemente noiosi o stressanti, che fanno parte della vita, quotidiana, "da grandi". Farci caso, abbracciare, attraversare e apprezzare ogni secondo, camminare, anziché correre, anche incerti della meta, ma sfruttando, pienamente, il viaggio della vita. Farci caso, così come avevano cominciato a farlo, giovanissimi, Emma Genovali e Leonardo Brown, prima di quell’incidente in direzione mare che, due anni fa, se li è portati via. E come hanno ricordato Laura e Andrea, i migliori amici dei due ragazzi, dal palco di piazza degli Alpini durante " (A)mare ", l’evento organizzato dall’associazione " Vivi con Emma & Leo ", fondata, in ricordo dei due giovani, per alimentare sempre la speranza. 🔗 Leggi su Lanazione.it