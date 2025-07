Quel bacio che fece la storia | Ma i pregiudizi sull’Hiv resistono

Quel bacio che fece la storia nel 1991 tra Prosperetti e Ferdinando Aiuti ha sfidato i pregiudizi sull’HIV, dimostrando che il contagio non avviene con la saliva. Tuttavia, ancora oggi, molti stereotipi resistono, ostacolando una corretta informazione e tutela dei diritti. Rosaria Iardino, presidente della Fondazione The Bridge, si dedica con passione a combattere queste false convinzioni, affinché il diritto alla salute sostenibile diventi una realtà accessibile a tutti. Il suo obiettivo – spiega – è...

Prosperetti Da quel bacio con Ferdinando Aiuti nel 1991, che ruppe ogni pregiudizio sull'Aids dimostrando che non avveniva il contagio con la saliva, Rosaria Iardino – presidente della Fondazione The Bridge, membro del cda della Fondazione Istituto Nazionale dei Tumori di Milano e del Comitato Etico sui Trial Clinici dell'Aifa – ha fatto della sua vita un esempio di lotta per il diritto alla salute 'sostenibile'. Il suo obiettivo – spiega – è "estendere il diritto alla salute fino agli ultimi della società". Cos'è cambiato da quel bacio? "È cambiato tantissimo dal 1991. All'epoca eravamo impegnati a sopravvivere perché all'epoca non c'erano i farmaci di oggi.