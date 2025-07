Musica e lacrime per l’addio a Lorenzo

L'addio a Lorenzo Mezzalana è stato un momento di profonda commozione, tra musica e lacrime. La sua passione per la musica, in particolare per i Blink-182 e la canzone "Miss You", ha accompagnato l’ultimo saluto, creando un’atmosfera intensa e toccante. Davanti alla chiesa di Sant’Antonio da Padova, centinaia di persone si sono raccolte in silenzio, rendendo omaggio a un ragazzo che lascia un vuoto incolmabile nel cuore di tutti.

C’è Miss You canzone dei Blink, tra i suoi gruppi preferiti, ad accompagnare l’ultimo viaggio di Lorenzo Mezzalana. La musica, la sua grande passione coltivata sin da ragazzino. Appena fuori dal sagrato della chiesa di Sant’Antonio da Padova, gremita, centinaia di persone. Raccolte nel silenzio. Composte e addolorate. I familiari, gli amici di sempre, i suoi vecchi compagni di scuola e i professori, i colleghi di lavoro della Valpaint, le autorità comunali, ma anche tanti falconaresi. C’è un cielo che si fa improvvisamente cupo all’uscita del feretro, coperto invece di fiori e da una maglietta con impresso il suo viso gioviale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Musica e lacrime per l’addio a Lorenzo

In questa notizia si parla di: musica - lorenzo - lacrime - addio

"Le vie del gusto": a Borgo San Lorenzo street food e musica live - ...mix irresistibile di street food e musica dal vivo. Non perdere l’occasione di gustare prelibatezze culinarie, esplorare sapori locali e lasciarti coinvolgere dalle esibizioni musicali.

Questa sera appuntamento con il gran finale, cast stellare per l'ultima notte di musica Vai su Facebook

Musica e lacrime per l’addio a Lorenzo; Lorenzo Cristea, in mille per dire addio al 20enne accoltellato dopo la serata in discoteca: il feretro sorret; Grande Fratello, Shaila scarica Lorenzo: Me lo devo togliere dalle ba*le, il retroscena e le lacrime di lui.

Musica e lacrime per l’addio a Lorenzo - In centinaia ieri alla chiesa di Sant’Antonio da Padova per i funerali del 30enne Mezzalana morto in un incidente con la moto ... Lo riporta msn.com

Silenzi e lacrime per l'addio a Fabio, Daniela e Lorenzo: a Paderno migliaia per l'ultimo saluto alla famiglia sterminata dal figlio 17enne - MSN - Silenzio, lacrime, palloncini colorati e una lunga e dolorosa riflessione con in sottofondo la musica di Ennio Morricone, hanno accompagnato l'ultimo saluto a mamma Daniela, papà Fabio e al ... msn.com scrive