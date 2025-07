Inondazioni Texas almeno 50 morti | anche 15 bambini e la direttrice del campo estivo | Oltre 850 persone salvate in 36 ore | Trump | Tragedia orribile

Le devastanti inondazioni in Texas hanno provocato almeno 50 vittime, tra cui 15 bambini, e lasciato senza parole la comunità. In soli 36 ore, oltre 850 persone sono state salvate, ma la tragedia rimane profonda. Le autorità ammettono l’assenza di un sistema di allerta, aumentando il senso di vulnerabilità. Melania Trump si unisce alle preghiere, mentre il paese affronta questa calamità che mette alla prova la resistenza e la solidarietà di tutti.

Le autorità: "Nella zona non abbiamo un sistema di allerta". Melania Trump: "Le mie preghiere per i genitori dei ragazzi". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Inondazioni Texas, almeno 50 morti: anche 15 bambini e la direttrice del campo estivo | Oltre 850 persone salvate in 36 ore | Trump: "Tragedia orribile"

In questa notizia si parla di: inondazioni - texas - almeno - morti

Usa, inondazioni in Texas: almeno sei morti | Diversi dispersi, anche venti bambini - Le inondazioni in Texas continuano a devastare la regione, con almeno sei vittime e numerosi dispersi, tra cui venti bambini.

Inondazioni devastanti provocate da piogge torrenziali hanno causato almeno 24 morti, tra cui dei bambini, e una ventina di dispersi in #Texas, nel sud degli Stati Uniti. Il fiume Guadalupe è in piena a Kerrville, a nord-ovest di San Antonio. Vai su X

Inondazioni devastanti provocate da piogge torrenziali hanno causato almeno 24 morti, tra cui dei bambini, e una ventina di dispersi in Texas, nel sud... Vai su Facebook

Inondazioni in Texas, i morti sono almeno 50; Stati Uniti, grave alluvione in Texas: almeno 27 morti, disperse 20 adolescenti; Texas, inondazioni devastanti: 27 morti, di cui 9 bambini, e 20 dispersi. Autorità: «Nessun sistema di allerta.

Inondazioni in Texas, i morti sono almeno 50 - Il nuovo dato, che inasprisce il precedente bilancio, è stato fornito dalle autorità. Da ansa.it

Almeno 24 morti in Texas per inondazioni, il fiume Guadalupe in piena - Inondazioni devastanti provocate da piogge torrenziali hanno causato almeno 24 morti, tra cui dei bambini, e una ventina di dispersi in Texas, nel sud degli Stati Uniti. quotidiano.net scrive