Immergiti in un mondo incantato tra natura e magia sul Sentiero degli Gnomi nel Parco dell’Armina a Bagno di Romagna. Un percorso di quasi due chilometri, guidato da un’esperta guida ambientale, ti condurrà in un viaggio unico tra boschi fiabeschi e meraviglie nascoste appena oltre il fiume Savio. Non perdere questa avventura magica in un paesaggio da sogno, pronta a sorprenderti a ogni passo.

Il Sentiero degli Gnomi del Parco dell’Armina a Bagno di Romagna, dove magia e realtà si incontrano in un paesaggio naturale incantevole, torna ad accogliere i visitatori nei pomeriggi di oggi domenica 6 luglio e domenica prossima 13. Una guida escursionistica ambientale speciale farà strada ai visitatori lungo il suggestivo percorso di quasi due chilometri, che si snoda appena al di là del fiume Savio, all’altezza del centro storico del paese termale d’Alto Savio, svelando la vera storia di Gnomo Bàgnolo e del motivi per cui, insieme alla sua famigliola, ha scelto di vivere in queste foreste. Foreste circondate da benefiche acque termali e da un ambiente naturale immerso tra boschi lussureggianti e solcato da ruscelli cristallini, alla scoperta della casette degli gnomi nascoste tra numerosi alberi di ogni specie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Escursione tra natura e magia sul Sentiero degli Gnomi

