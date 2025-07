Africa il continente si sta lentamente spezzando in due per far posto a un nuovo oceano

L’Africa sta vivendo un’imponente trasformazione, con il suo continente che si sta lentamente dividendo in due, aprendo le porte a un nuovo oceano. Una recente scoperta svela che sotto l’Etiopia si sta formando una colonna di roccia fusa, preludio a un futuro bacino marittimo. Un fenomeno affascinante e potente, che ci ricorda quanto il nostro pianeta sia in continua evoluzione e pronta a sorprenderci ancora.

Una nuova ricerca rivela che sotto l'Etiopia si sta alzando una colonna di roccia fusa, che poterà alla formazione di un nuovo bacino (tra moltissimo tempo). 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Africa, il continente si sta lentamente spezzando in due per far posto a un nuovo oceano

In questa notizia si parla di: africa - continente - lentamente - spezzando

Africa Day 2025 a Milano: democrazia, sviluppo e cultura per una nuova narrazione del continente - Il Africa Day 2025 a Milano, in programma domenica 25 maggio presso lo Spazio Parco, celebra democrazia, sviluppo e cultura africana.

L’Africa si sta spaccando in due continenti e potrebbe formasi un nuovo oceano: video con prove; L’Africa si sta spezzando in due continenti divisi da un nuovo oceano; In Kenya si apre gigantesca spaccatura, segno che l’Africa si dividerà in 2 in futuro.

L'Africa si sta spezzando in due e ora sappiamo perché: nascerà anche un nuovo oceano - Fanpage.it - È noto da tempo che l'Africa si sta letteralmente spezzando in due, un processo geologico che va avanti da milioni di anni e che darà vita a un nuovo oceano e a un piccolo continente. fanpage.it scrive

L'Africa si sta spezzando in due e nuovi dati ci mostrano in che modo - Everyeye Tech - Il Sistema di Rift dell'Africa Orientale sta lentamente dividendo il continente. Scrive tech.everyeye.it