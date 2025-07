Tramvia altro sprint Il cantiere arriva da est Operai in viale Europa

Il cantiere della tramvia accelera senza sosta, portando nuova energia a Firenze. Con operai impegnati in viale Europa e lavori in corso sul lungarno Pecori Giraldi, l’obiettivo di rispettare i tempi del PNRR si fa sempre più concreto. La sindaca Sara Funaro annuncia risultati sorprendenti, già in anticipo sul cronoprogramma, dimostrando come determinazione e collaborazione stiano trasformando il sogno di una città più moderna in realtà.

Un cantiere tira l’altro. Con il fiato sul collo della scadenza dei finanziamenti del Pnrr – fine 2026 – per il completamento dell’opera i lavori della linea 3.2.1. Libertà-Bagno a Ripoli proseguono senza sosta e, come sottolineato qualche giorno fa dalla sindaca Sara Funaro, sono addirittura in anticipo sul cronoprogramma presentato a gennaio. Così dopo l’avvio, venerdì sera, del nuovo cantiere sul lungarno Pecori Giraldi (liberato dal 1° luglio dalla ’storica’ presenza dei bus turistici traslocati in piazzale Vittorio Veneto vicino al parco delle Cascine), dalle 21 di domani scatterà la terza tranche dei lavori propedeutici (fase 0) relativi al cantiere G2 in viale Europa (tratto via Cimitero del Pino-via Olanda). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tramvia, altro sprint. Il cantiere arriva da est. Operai in viale Europa

In questa notizia si parla di: cantiere - altro - tramvia - sprint

Piazza del comune, il cantiere si sposta e toglie altro spazio alle attività - Nuove sfide si profilano per le attività commerciali in piazza del Comune, dove il cantiere si sposta e sottrae ulteriore spazio.

Tramvia, altro sprint. Il cantiere arriva da est. Operai in viale Europa; La linea rossa del tram. Sprint in via Ugo Bassi. Lavori in anticipo in via Indipendenza; Tram, il primo binario. Tre scambiatori in estate. Poi rotta sulle Piagge. Via ai lavori a fine anno.

Tramvia, altro sprint. Il cantiere arriva da est. Operai in viale Europa - Con il fiato sul collo della scadenza dei finanziamenti del Pnrr – fine 2026 – per il completamento dell’opera i lavori della linea 3. Da msn.com

Tramvia, dal 7 luglio la terza fase dei lavori in viale Europa - Rispetto alla fase precedente non ci sono modifiche della viabilità a parte la traslazione della corsia in uscita città tra via Badia a Ripoli e via ... Riporta msn.com