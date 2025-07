Tour de France 2025 tappa di oggi Lauwin-Planque – Boulogne-sur-Mer | orari tv percorso favoriti Prime schermaglie tra i favoriti?

Il Tour de France 2025 prende il via con entusiasmo e tante aspettative. Dopo la spettacolare prima tappa, oggi si corre la seconda frazione, un’occasione fondamentale per i favoriti di muoversi e consolidare le proprie posizioni. Con un percorso di 209,1 km tra Lauwin-Planque e Boulogne-sur-Mer, il giorno promette battaglie e sorprese. Scopriamo insieme orari, tv e le prime schermaglie tra i campioni in corsa!

Già ieri, nella Grand Depart, è esploso il Tour de France 2025. Oggi appuntamento con la seconda tappa: una frazione davvero interessante nella quale potrebbe esserci battaglia tra i big. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, programma e favoriti. PERCORSO SECONDA TAPPA TOUR DE FRANCE 2025. 209,1 chilometri con partenza da Lauwin-Planque ed arrivo a Boulogne-sur-Mer. Prima parte di percorso molto semplice, con il primo GPM di giornata, Côte de Cavron-Saint-Martin, quarta categoria di 1,2 chilometri al 5,9% di pendenza media, dopo un centinaio di chilometri. Occhio invece al finale, molto ostico: si succedono in rapida sequenza la Côte du Haut Pichot, terza categoria di 1,2 chilometri al 9,4% di pendenza media, la Côte de Saint-Étienne-au-Mont, terza categoria di 1 chilometro al 9,5% di pendenza media e la Côte d’Outreau, quarta categoria di 800 metri all’ 8%. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tour de France 2025, tappa di oggi Lauwin-Planque – Boulogne-sur-Mer: orari, tv, percorso, favoriti. Prime schermaglie tra i favoriti?

In questa notizia si parla di: percorso - tour - france - tappa

Tour de France 2025, cambia il percorso dell'ultima tappa: lo strappo di Montmartre divide - Roma, 21 maggio 2025 – Il Tour de France 2025 presenta un interessante cambiamento: l'ultima tappa include ora lo "strappo di Montmartre", una salita ripida da affrontare tre volte.

Tour de France 2025 Presentazione Percorso e Favoriti Seconda Tappa: Lauwin-Planque Boulogne-sur-Mer (2091 km): Vai su X

La prima tappa del Tour de France si svolge interamente nel nord della Francia, con partenza e arrivo a Lille. Il percorso, lungo 184,9 km, si caratterizza per un tracciato prevalentemente pianeggiante, intervallato da alcune salite di quarta categoria che richia Vai su Facebook

Percorso e tappe Tour de France 2025; Tour de France 2025. A Philipsen la prima tappa, Lille-Lille di 185 km - Tour de France. 2025. Tappa 1; Lauwin-Planque - Boulogne-sur-Mer: percorso e favoriti, van der Poel sfida Pogacar?.

Tour De France: tutte - Pogacar è il favorito per vincere la corsa a tappe francese per la quarta volta: Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel e Primoz Roglic gli avversari principali ... Riporta gazzetta.it

Tour de France 2025, dove vedere la tappa di oggi Lille – Lille: orari TV, percorso e favoriti - Scatta il Tour de France 2025, oggi sabato 5 luglio e ci terrà compagnia fino a domenica 17 luglio. Come scrive fanpage.it