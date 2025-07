Un gabbiano e un piccione ridotti a strumenti di gioco

Il caldo estivo può trasformarsi in un nemico spietato, spingendo alcuni a compiere azioni crudeli e insensate. Nei pressi di via della Scogliera, lungo il fiume Serchio, cinque giovani stranieri hanno umiliato un gabbiano ferito, trattandolo come un semplice giocattolo. Questa triste scena ci ricorda quanto sia importante difendere la vita e promuovere rispetto per tutte le creature. È ora di agire e sensibilizzare su questi comportamenti inaccettabili.

Pardini Il caldo dell’estate può giocare brutti scherzi, fino a indurre qualcuno a compiere atti di crudeltà. Giorni orsono, lungo le rive del fiume Serchio, nei pressi di via della Scogliera, cinque ragazzi stranieri, trovato un gabbiano ferito, hanno cominciato a giocarci come si trattasse di un pallone. Infatti, lo lanciavano in aria e da una sponda all’altra, irridendo la sua sofferenza e movimenti; ferito, il gabbiano non poteva dispiegare le ali, allora si raccoglieva in se stesso, per mitigare gli urti quando batteva al suolo. Uno spettacolo davvero inaspettato quanto insolito: infliggere sofferenza a un essere innocente. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un gabbiano e un piccione ridotti a strumenti di gioco

In questa notizia si parla di: gabbiano - piccione - ridotti - strumenti

Lucca: giocano a palla con gabbiano ferito e tentano di uccidere piccione. Denunciati cinque 20enni - Un episodio scioccante scuote Lucca: cinque giovani tra i 20 e i 25 anni sono stati denunciati dopo aver coinvolto un gabbiano ferito in un gioco crudele, come una palla.

Un gabbiano e un piccione ridotti a strumenti di gioco - Pardini Il caldo dell’estate può giocare brutti scherzi, fino a indurre qualcuno a compiere atti di crudeltà. Secondo msn.com

Roma bestiale, gabbiano sbrana piccione sul tetto di un'auto a piazza Bologna - Il Messaggero - La "guerra" tra gli animali è ormai consueta in una Roma che appare sempre di più come Zoolandia. Secondo ilmessaggero.it