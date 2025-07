scioperi il sindacato replica a confindustria

In un clima di tensione tra sindacati e industriali, le parole di Maurizio Carminati avevano acceso il dibattito. Ora, i rappresentanti di Cgil Ticino Olona, Cisl Milano Metropoli e Uil Legnano-Magenta-Abbiategrasso non esitano a rispondere duramente, sottolineando che scioperare è un atto di coraggio e responsabilità , non di divertimento. La questione si fa sempre più calda: qual è il vero valore del diritto di sciopero?

"Chi sciopera non si diverte. Scioperare significa rinunciare a parte del proprio salario, esporsi in prima persona, assumersi un rischio": non usano mezze misure i sindacati del territorio, Cgil Ticino Olona Cisl Milano Metropoli e Coordinamento Territoriale Uil Legnano-Magenta-Abbiategrasso, per rispondere alle parole usate dal presidente di Confindustria Alto Milanese, Maurizio Carminati, in occasione dell’assemblea annuale dello scorso 3 luglio. In una nota veicolata dal segretario Cgil, Mario Principe, i sindacati tornano su alcuni passaggi a loro modo di vedere stridenti con la realtĂ : "Del suo intervento, ci hanno colpito due cose, la prima è che non ha mai citato i lavoratori se non per le questioni legate alla formazione; la seconda il passaggio decisamente inopportuno, in cui i sindacati vengono definiti in maniera riduttiva “quelli che fanno gli scioperi il venerdì”". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it