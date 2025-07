Fondazione Dalle Fabbriche 200mila euro per la formazione dei giovani

Un esempio tangibile di impegno sociale e di innovazione nel settore giovanile, la Fondazione Giovanni Dalle Fabbriche - Multifor Ets ha destinato oltre 200mila euro nel 2024 per attività di formazione, promozione cooperativa e solidarietà. Questo sostegno concreto ai giovani si traduce in borse di studio, progetti di ricerca post laurea e molto altro, dimostrando quanto la fondazione investa nel futuro. La vera forza sta nella condivisione di valori e iniziative che plasmano un domani migliore.

Nei giorni scorsi si è riunita l'assemblea annuale degli enti aderenti alla Fondazione Giovanni Dalle Fabbriche - Multifor Ets, che ha approvato il bilancio dell'esercizio 2024. La Fondazione nel 2024 ha impiegato oltre 200mila euro in attività di formazione per i giovani, di promozione del modello cooperativo sul territorio e per azioni di solidarietà. Ciò è stato realizzato attraverso borse di studio, di ricerca con progetti post laurea e tirocini all'estero e in Italia, oltre ad attività di orientamento post diploma. Le attività per gli studenti hanno interessato scuole superiori di Faenza, Forlì, Lugo, Ravenna, Rimini e Ferrara.

