Adriatica un tratto senza marcipiedi | Abbiamo paura

Nel quartiere San Filippo Neri di San Benedetto del Tronto, un tratto della statale 16 mette a rischio la sicurezza di pedoni e automobilisti. Mancano i marciapiedi, creando una vera e propria mina ambulante lungo la strada: un pericolo che aumenta con il traffico intenso e l’assenza di barriere protettive. È necessario intervenire urgentemente per garantire sicurezza e tranquillità a chi vive e lavora in questa zona, perché nessuno dovrebbe temere per la propria incolumità mentre si sposta a piedi.

Nel quartiere San Filippo Neri, a nord di San Benedetto del Tronto, un tratto della statale 16 continua a rappresentare un serio pericolo per chi si muove a piedi. Nonostante non ci siano divieti o barriere fisiche, mancano completamente i marciapiedi, rendendo impossibile camminare in sicurezza. L’area critica parte dall’incrocio con via Manzoni, ai piedi della salita dei Leoni (dove il marciapiede è presente soltanto su un lato della strada, quello orientale), e arriva fino al parcheggio di un’area commerciale situata di fronte al distributore IP. Il tratto più problematico è quello tra via De Carolis e la caserma che ospita il distaccamento dei Vigili del Fuoco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Adriatica, un tratto senza marcipiedi: "Abbiamo paura"

