Da Voghera al Maxwell | Diventerò pilota di linea e ispirerò altre ragazze

Da Voghera a Maxwell, il viaggio di Manpreet Kaur è una testimonianza di determinazione e passione. A soli 18 anni, questa giovane ragazza sogna di diventare pilota di linea, ispirando altre giovani donne a seguire le proprie aspirazioni senza paura. Con un impegno quotidiano che parte alle prime luci dell’alba, Manpreet dimostra che con volontà e coraggio, ogni sogno può diventare realtà. Il suo esempio ci invita a credere sempre nei nostri obiettivi, anche nei momenti più difficili.

"Diventerò pilota di linea: è il mio sogno da quando son piccola, non ne ricordo altri. E adesso sono più determinata che mai". Manpreet Kaur, 18 anni, non ha mai gettato la spugna, neppure di fronte alle turbolenze che ha dovuto affrontare prima nella scelta dell’indirizzo, poi durante il percorso e pure alla vigilia della maturità. Ogni giorno partiva da Voghera per raggiungere l’ istituto aeronautico Maxwell: sveglia alle 5 e 10 minuti, due ore di viaggio all’andata e due al ritorno. E se aveva corsi extra rientrava alle 19. Con il diploma in pugno ripensa ai sacrifici fatti e al futuro che l’aspetta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it