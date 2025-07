Bonny così Chauvin ex CT giovanili Francia | Prevedo crescita alla Thuram

Yann-Ange Bonny, fresco acquisto dell’Inter proveniente dal Parma, si sta già facendo notare per testa e qualità. L’ex CT delle giovanili francesi, Landry Chauvin, che ha avuto il privilegio di allenarlo, prevede grandi prospettive, paragonandolo a Thuram per crescita e talento. Con un mix di determinazione e potenziale, Bonny potrebbe rivelarsi uno dei prossimi protagonisti del calcio italiano, confermando le aspettative e sorprendendo tutti.

Bonny è arrivato all’Inter dal Parma e l’ex CT delle giovanili della Francia, che ha lavorato assieme a lui, ne ha parlato in questo modo. TESTA E QUALITÀ – L’arrivo all’Inter del francese Yann-Ange Bonny è stato ben accolto anche dai colleghi francesi. A tal proposito, Foot Mercato, dopo aver intervistato Benoit Cauet, ha dato parola anche a Landry Chauvin, ex allenatore delle giovanili della Francia. Il tecnico ha lavorato con il nuovo attaccante nerazzurro. Le sue parole: « La prima volta che ho visto Yann-Ange Bonny è stato a Châteauroux. L’ho avuto a un raduno Under 18 nel 2020-2021. Quando lo vedi arrivare, pensi: è un ragazzone, ma mi ha impressionato tantissimo per la sua qualità tecnica. 🔗 Leggi su Inter-news.it