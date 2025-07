Combattente italiano ucciso Era un ex parà della Folgore | Difendeva Kiev ed Europa

Thomas D’Alba, ex parà della Folgore e appassionato difensore di Kiev, ha scelto di abbandonare la sua vita da insegnante di musica per combattere in Ucraina, portando con sé il valore e l’esperienza di un combattente. La sua morte a Sumy, sotto il fuoco russo, segna la tragica perdita di un italiano coraggioso che ha deciso di mettere tutto in gioco per difendere l’Europa. Thomas D’Alba...

LEGNANO (Milano) Lo scorso anno aveva deciso di lasciare il suo lavoro tranquillo di insegnante di musica, dicendo agli amici e ai colleghi che sarebbe andato in Ucraina per portare la sua esperienza di ex militare della Folgore nel conflitto che dura dal 2022: pochi giorni fa Thomas D’Alba, classe 1985, è caduto a Sumy, sotto il fuoco russo, ed è diventato così il settimo italiano morto in guerra nello scontro fra Kiev e Mosca. "Thomas D’Alba era un uomo gentile e coraggioso, un italiano. È caduto in battaglia, nella regione di Sumy, difendendo l’Ucraina e l’Europa – ha dato così la notizia Vadislav Maisrtrouk, creator digitale e attivista ucraino –. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Combattente italiano ucciso. Era un ex parà della Folgore: "Difendeva Kiev ed Europa"

Onore all'ex parà della Folgore Thomas D'Alba, eroe italiano morto al fianco degli ucraini per difendere l'Europa

L'italiano Thomas D'Alba, che aveva prestato servizio nella Folgore e da circa due anni si era arruolato con Kiev, è morto al fronte.

