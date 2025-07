Inondazioni in Texas i morti sono almeno 50

Le terribili inondazioni che hanno colpito il Texas hanno causato almeno 50 vittime, tra cui 15 bambini, e lasciato nel dolore molte famiglie. Con decine di persone disperse e un bilancio che si aggrava di ora in ora, la situazione richiede un intervento urgente e coordinato. Mentre le autorità continuano le operazioni di soccorso, è fondamentale sensibilizzare l'opinione pubblica sulla portata di questa tragedia.

Sono almeno 50 i morti causati dalle inondazioni in Texas, almeno 15 i bambini. Una ventina le persone disperse. Il nuovo dato, che inasprisce il precedente bilancio, √® stato fornito dalle autorit√†. Nella sola contea di Kerr si contano 43 morti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - Inondazioni in Texas, i morti sono almeno 50

In questa notizia si parla di: morti - almeno - inondazioni - texas

Almeno 29 morti negli attacchi israeliani nella Striscia di Gaza - Almeno 29 persone hanno perso la vita negli attacchi israeliani nella Striscia di Gaza, secondo quanto riportato dalla difesa civile palestinese il 14 maggio.

Inondazioni devastanti provocate da piogge torrenziali hanno causato almeno 24 morti, tra cui dei bambini, e una ventina di dispersi in #Texas, nel sud degli Stati Uniti. Il fiume Guadalupe è in piena a Kerrville, a nord-ovest di San Antonio. Vai su X

Inondazioni devastanti provocate da piogge torrenziali hanno causato almeno 24 morti, tra cui dei bambini, e una ventina di dispersi in Texas, nel sud... Vai su Facebook

Inondazioni in Texas, i morti sono almeno 50; Stati Uniti, grave alluvione in Texas: almeno 27 morti, disperse 20 adolescenti; Inondazioni in Texas, i morti sono almeno 50.

Inondazioni in Texas, i morti sono almeno 50 - Il nuovo dato, che inasprisce il precedente bilancio, è stato fornito dalle autorità. Secondo ansa.it

Stati Uniti, grave alluvione in Texas: almeno 24 morti, disperse 20 adolescenti - Le inondazioni hanno provocato la morte di almeno 24 persone, mentre un gruppo di adolescenti risulta disperso dopo che il loro campo è stato travolto dal ... Si legge su msn.com