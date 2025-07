Arriva l’X Factor della canzone La voce potente di Mimì Caruso per i Concerti Xanitalia

Preparati a vivere una serata indimenticabile con I Concerti Xanitalia! Domani alle 21:15 in piazza del Popolo, Pesaro, si aprirà il sipario su Mimì Caruso, l’eccezionale vincitrice di X Factor 2024, pronta a conquistare il pubblico con la sua voce potente e coinvolgente. Un evento da non perdere, dove musica e passione si incontrano per regalare emozioni uniche. Vieni a scoprire il talento che sta facendo parlare tutta Italia!

Torna l’appuntamento con I Concerti Xanitalia, promossi da Xanitalia e dall’Orchestra Sinfonica G. Rossini, con la collaborazione del Comune di Pesaro. Si parte domani alle 21,15 in piazza del Popolo (ingresso libero) con Mimì – L’X Factor della canzone italiana. La giovane Mimì Caruso, vincitrice di X Factor 2024, sarà l’indiscussa protagonista della serata con la sua voce carismatica, in un concerto prodotto dall’Orchestra Sinfonica Rossini, con gli arrangiamenti e la direzione del maestro Daniele Rossi. Il programma è un tributo alle più belle canzoni d’autore italiane: da La guerra di Piero a Piazza Grande, da L’emozione non ha voce a Fiori rosa fiori di pesco, fino a brani più dinamici come Nessuno mi può giudicare e Mi sei scoppiato dentro al cuore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Arriva l’X Factor della canzone. La voce potente di Mimì Caruso per i Concerti Xanitalia

factor - mimì - xanitalia - canzone

