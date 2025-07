Nuova Casa in piazza Baracca | Sede trasparente perché ci vedano

Agenzia Nuova Casa si rinnova e apre la sua nuova sede in piazza Baracca 1, nel cuore pulsante della città, per garantire trasparenza e vicinanza ai clienti. Dopo 20 anni di successi e con uno staff rinnovato di nove agenti, questa inaugurazione segna un nuovo capitolo nel mercato immobiliare locale. La sede, a pochi passi dal centro storico e da via Cavour, è il nostro impegno concreto per offrire servizi ancora più chiari e affidabili.

Agenzia Nuova Casa, dopo 20 anni di esperienza sul mercato immobiliare, si ingrandisce e apre una nuova sede. Inaugurata questa mattina, la sede di piazza Baracca 1 è a pochi passi dal centro storico e da via Cavour, dove storicamente l'agenzia ha sempre operato. Al taglio del nastro ha partecipato l'assessora al Lavoro Federica Moschini insieme allo staff di Agenzia Nuova Casa, formato da nove agenti più l'ufficio tecnico. Presente anche l'assessore allo Sviluppo Economico Fabio Sbaraglia. "Dopo 20 anni di attività – spiega Andrea Stecca, titolare di Agenzia Nuova Casa - per noi questo è un passo fondamentale.

