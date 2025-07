lions club valle del savio ecco il nuovo direttivo

Il Lions Club Valle del Savio si rinnova con entusiasmo: domenica 29 giugno, nella suggestiva cornice della Fattoria Ca’ di Gianni, si è celebrato il passaggio di consegne per l’anno sociale 2025-2026. Un momento di grande coinvolgimento e speranza, arricchito dalla presenza del governatore Mario Bocaccini. Con questa cerimonia, il club si prepara a scrivere un nuovo capitolo di impegno e solidarietà, pronti a fare la differenza nel territorio e oltre.

Nuovo consiglio direttivo del Lions Club Valle del Savio per l’anno sociale 2025-2026. La cerimonia per il passaggio delle consegne si è celebrata domenica 29 giugno, nella suggestiva cornice della Fattoria Ca’ di Gianni di San Piero in Bagno. L’evento ha visto una calorosa partecipazione di soci, amici e sostenitori del Club, impreziosita dalla presenza del governatore del Distretto 108A, Mario Bocaccini, che ha voluto personalmente sottolineare il valore del servizio lionistico quale motore di crescita e solidarietà per la comunità. Nel corso della cerimonia è stato presentato il nuovo consiglio direttivo, che guiderà le attività del Club fino al 2026: Filippo Zanelli presidente, Massimiliano Sartini vicepresidente, Francesco Bracci segretario, Sara Pennacchi tesoriere, Emanuela Casali cerimoniere, Marco Buoso censore, Massimiliano Matteucci presidente Comitato soci, Daniela Corbi presidente Comitato Service, Simone Griffi presidente Marketing e Comunicazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it