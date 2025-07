Con lo scooter contro il guard-rail Perde la vita un trentanovenne

Tragedia questa mattina a Cremona, dove Angelo Salemi, 39 anni di Corte Palasio, ha perso la vita in un incidente stradale. La sua corsa si è interrotta inaspettatamente a causa di una buca sull’asfalto, che ha fatto perdere il controllo del suo scooter Kymco 300. Un dramma che ci ricorda quanto siano fragile le vite e quanto possa essere sottile il confine tra sicurezza e tragedia sulle nostre strade.

(Cremona) Morire per una buca. Angelo Salemi 39 anni di Corte Palasio ieri mattina poco dopo le sette stava percorrendo la Serenissima per arrivare a Crema con il suo scooter, un Kymco 300. Giunto all’altezza dell’incrocio con la frazione Gattolino di Bagnolo, lo scooter ha messo una ruota in un avvallamento dell’asfalto. Il mezzo si è impennato e Salemi ha perso il controllo del suo veicolo che ha attraversato la carreggiata, lo ha disarcionato gettandolo contro il guardrail e uccidendolo sul colpo. Questo quanto stabilito dai rilievi eseguito dai carabinieri che hanno anche avvertito la Provincia, proprietaria della strada, affinchĂ© provveda a mettere rimedio alle buche presenti, ritenute pericolose. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Con lo scooter contro il guard-rail. Perde la vita un trentanovenne

