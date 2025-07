La Regione e il Comune | | Nessun bimbo resterà senza posto a scuola

Nessun bambino deve rimanere senza un posto a scuola: questa è la priorità assoluta di regione e comune. Tuttavia, il caos nei nidi di Molinella evidenzia criticità come la mancanza di posti, la chiusura di sezioni e i rincari dei servizi. Queste sfide mettono in luce l'urgenza di intervenire per garantire un sistema educativo equo e accessibile a tutte le famiglie, perché il futuro si costruisce a partire dagli spazi in cui i nostri figli crescono e imparano.

Caos nidi a Molinella, mancano posti e 15 famiglie scrivono a sindaco e Regione. "Come se non bastasse la chiusura del comprensorio di Selva Malvezzi, oppure i rincari per i servizi di trasporto scolastico, o l’aumento delle tariffe per le attività extra scolastiche, a fronte di un iscrizione al nido di Molinella di ben 56 bambini, il Comune si è reso protagonista anche della chiusura di una sezione del nido pubblico, lasciando così fuori graduatoria ben 38 bambini (oggi 36 in quanto 2 bambini sono rientrati per via di un passaggio di altri alla materna), il tutto come se il Comune non avesse traccia dell’incremento demografico – scrivono i genitori –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it