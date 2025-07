L’assessora cyberbulla Arringa del sindaco | | Ma non è un mostro

L’assessora cyberbulla, protagonista di un acceso scontro verbale, si è difesa strenuamente durante l’arringa del sindaco di Lecco, che ha dichiarato di aver accettato le sue dimissioni dopo una lunga attesa. Un episodio che ha scosso la comunità locale, mettendo in luce i confini tra tutela dell’immagine e responsabilità. Ma cosa si nasconde davvero dietro questa intricata vicenda? È tempo di fare chiarezza.

Un’apologia strenua per difendere la sua ormai ex assessora anti-hater, che però si è comportata da cyberbulla. E insieme una filippica appassionata contro i giornalisti e quanti che secondo lui l’avrebbero dipinta come un "mostro". È durata un quarto d’ora e quindici secondi l’arringa del sindaco di Lecco per comunicare di aver accolto, dopo 4 giorni, le dimissioni di Alessandra Durante dalla carica di assessora a Famiglia, Giovani e Comunicazione, scoperta a insultare con un account anonimo un privato cittadino su un gruppo Facebook. "Ho inteso esprimere alcune riflessioni, rinnovando la condanna per la gravità dei fatti, ma anche stigmatizzando la creazione della figura del “mostro“ – spiega il sindaco Mauro Gattinoni –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it