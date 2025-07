Il sindaco sul balletto date | Schiaffo alla democrazia

Il balletto delle date elettorali in Toscana si trasforma in un vero e proprio schiaffo alla democrazia, creando confusione e incertezza. Mentre il sindaco Giorgio Del Ghingaro, garante del coordinamento civico L’Altra Toscana, chiede tempi certi, il presidente Giani si perde tra ipotesi e proclami senza ufficialità . A oggi, la mancanza di una data certa e di candidati ufficiali mette a rischio il normale svolgimento delle elezioni, generando un clima di ambiguità che danneggia la democrazia stessa.

Il balletto stucchevole sulle date delle prossime elezioni regionali in Toscana è mirato a mettere in difficoltà chi deve presentare le proprie liste". Il sindaco Giorgio Del Ghingaro garante del coordinamento civico L’Altra Toscana, chiede tempi certi "mentre il presidente Giani continua a lanciare ipotesi e proclami senza alcuna ufficialità ". "A oggi – tuona Del Ghingaro – non esiste ancora una data certa, non ci sono candidati ufficiali, solo proclami a orologeria dettati da logiche di potere, non da senso istituzionale. Da settimane assistiamo a un valzer di date ipotetiche, dichiarazioni ambigue e silenzi strategici: l’intero processo elettorale appare più come una manovra di palazzo che un percorso democratico trasparente. 🔗 Leggi su Lanazione.it