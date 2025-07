Dalle storie ai numeri Il 12% delle vittime studia | Non è uno scherzo | la violenza va denunciata

Dalle storie ai numeri, il 12% delle vittime di violenza studiate capisce che non si tratta di uno scherzo, ma di un atto grave da denunciare. Troppo spesso si tende a minimizzare comportamenti offensivi o violenti, etichettandoli come “goliardia”. È fondamentale riconoscere e combattere questa realtà, perché solo così possiamo proteggere chi soffre in silenzio. La violenza va contrastata e denunciata con coraggio.

di Simona Ballatore "Troppo spesso si tende a minimizzare comportamenti offensivi o violenti etichettandoli come “goliardia“. Ma quando c’è un’asimmetria di potere e una persona viene sistematicamente derisa, umiliata o isolata, non si tratta di uno scherzo: è violenza. E come tale va riconosciuta e denunciata". Sofia Leda Salati, pedagogista, dirige il Centro antiviolenza “Ersilia Bronzini” della Fondazione Asilo Mariuccia. Sotto la lente l’ultimo caso arrivato al Tar, con quattro studenti colpiti da provvedimento disciplinare (dovranno attendere un anno per diplomarsi in Bocconi) per una chat ad alto contenuto sessista con al centro una compagna di Master. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Dalle storie ai numeri. Il 12% delle vittime studia: "Non è uno scherzo: la violenza va denunciata"

