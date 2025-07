Assistenza e accompagnamento Un aiuto in più alle persone anziane

Da oltre trent’anni, Davide Idda ha attraversato il mondo aziendale, gestendo ristrutturazioni e guidando team multiculturali nelle multinazionali americane. Ma è stato il suo cuore a cambiare rotta: con passione e dedizione, ha deciso di mettere la sua esperienza al servizio del sociale. Così nasce "AccompagnaMI", un progetto che si prende cura degli anziani, offrendo non solo assistenza, ma anche conforto e vicinanza umana.

Ha gestito ristrutturazioni aziendali, guidato team multiculturali, lavorato per tre decenni nelle multinazionali americane. Poi la svolta. Davide Idda ha deciso che era il momento di "mettere esperienza, visione e capacità strategiche al servizio del sociale". Ma non con uno sguardo distaccato, da business manager. Forte del suo vissuto e del suo presente di volontario all’Istituto dei ciechi di Milano, ha fondato a Milano " AccompagnaMI " ( www.accompagnami.com ), un servizio a pagamento che offre supporto ad anziani, persone con disabilità (anche temporanea) e a chi ha bisogno di assistenza nella vita quotidiana e sicurezza in ogni spostamento: dalla visita medica a un appuntamento, dalle commissioni alla compagnia a domicilio (o telefonica). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Assistenza e accompagnamento. Un aiuto in più alle persone anziane

