Gli italiani in campo a Wimbledon 2025 oggi | orari precisi dove vederli in tv canali streaming

Oggi, domenica 6 luglio, il meglio di Wimbledon 2025 anima gli ottavi di finale del doppio misto, con la presenza unica degli italiani Andrea Vavassori e Sara Errani. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di tennis, che potranno seguire in diretta gli incontri su canali TV e piattaforme streaming. Scopri gli orari, dove vederli e come tifare azzurri nel cuore di Londra!

Oggi, domenica 6 luglio, si disputeranno tutti gli ottavi di finale del tabellone di doppio misto di Wimbledon 2025: in programma otto incontri, tra i quali quello dell’ unica coppia italiana in corsa, composta da Andrea Vavassori e Sara Errani. Nel doppio misto, infatti, gli azzurri, accreditati della testa di serie numero 3, saranno impegnati contro la coppia formata dallo statunitense Jackson Withrow e dalla russa Irina Khromacheva: il match sarà il secondo del programma sul Court 18, che inizierà alle ore 12.00 italiane, e si giocherà dopo la sfida del torneo di singolare maschile della categoria junior tra lo statunitense Jack Kennedy ed il britannico Oliver Bonding. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Gli italiani in campo a Wimbledon 2025 oggi: orari precisi, dove vederli in tv, canali, streaming

