Un punto salute di eccellenza nel cuore di Concorezzo: il nuovo centro medico Santa Marta, realizzato da Aspecon su impulso del Comune, offre servizi di alta qualità e comfort superiore ai propri pazienti. Con cinque ambulatori, un’infermeria e spazi moderni, rappresenta un investimento di 230mila euro nella salute e nel benessere della comunità. La riqualificazione e il trasferimento segnano una rinascita che promette di elevare gli standard assistenziali e la qualità della vita locale.

Ha aperto il nuovo centro medico Santa Marta, realizzato da Aspecon, l’azienda farmacie, su input del Comune. Una sede di lusso in centro a Concorezzo, a disposizione dei pazienti cinque ambulatori, un’infermeria, due sale d’attesa e una reception. L’intervento di riqualificazione è costato 230mila euro. Prima i dottori erano in via Manzoni, il trasloco aveva imposto lo stop all’attività, ma adesso è tutto ripreso. Riqualificazione e ridistribuzione degli interni, le parole d’ordine di un progetto per il quale l’amministrazione ha fissato obiettivi di accessibilità, funzionalità e comfort per malati e personale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Un punto salute di eccellenza. Centro medico Santa Marta: servizi e comfort per i pazienti

