Dalle coccinelle alle trappole Caccia agli insetti orientali

Dalle coccinelle alle trappole, la battaglia contro gli insetti invasivi si fa più intensa. Prima la lotta alla takahashia, ora quella alla popillia japonica: un vero e proprio fronte di difesa per proteggere il patrimonio verde della città. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Alberto Rossi, ha adottato nuove misure decisive per contrastare queste minacce provenienti dall’Oriente, garantendo un’estate più sicura e sostenibile per le nostre piante.

Prima la caccia alla takahashia, poi quella alla popillia japonica. L’amministrazione comunale è particolarmente impegnata questa estate nel tentativo di salvaguardare il suo enorme patrimonio verde contro i rischi della stagione. O, meglio, contro quelli che arrivano dall’Oriente e che ormai da qualche anno minacciano la sopravvivenza delle nostre piante. "La popillia japonica – spiega il sindaco Alberto Rossi rivelando le nuove misure adottate – è un coleottero di provenienza giapponese che sta causando diversi problemi in Lombardia perché è infestante e crea grandi danni alle piante. Per questo, seguendo le linee guida della Regione, il Comune sta provvedendo a mettere della trappole in alcuni luoghi strategici". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Dalle coccinelle alle trappole. Caccia agli insetti orientali

