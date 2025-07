Banca di Imola | inclusione e parità di genere La brochure diventa un podcast sul sito

Scopri come Banca di Imola si impegna per promuovere l’inclusione e la parità di genere. La nuova iniziativa trasforma la brochure ‘Banche per l’autonomia finanziaria ed economica delle donne’ in un coinvolgente podcast disponibile sul sito, rendendo le informazioni accessibili a tutti. Un progetto innovativo sostenuto dall’Abi, Federcasse e partner specializzati, che dimostra come l’accessibilità e l’empowerment possano andare di pari passo. Un passo importante verso un futuro più inclusivo e equo.

Banca di Imola protagonista di una nuova iniziativa per promuovere l’inclusione e la parità di genere. La brochure ‘Banche per l’autonomia finanziaria ed economica delle donne’ è ora disponibile anche in versione audio, consultabile liberamente sul sito dell’istituto di credito. Il progetto, promosso dall’Abi – Associazione bancaria italiana – con Federcasse e realizzato in collaborazione con l’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti e il Centro nazionale del libro parlato, coinvolge tutto il Gruppo La Cassa di Ravenna – di cui Banca di Imola fa parte – e ha l’obiettivo di rendere accessibili a un pubblico sempre più ampio, comprese le persone non vedenti e ipovedenti, i contenuti fondamentali della guida. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Banca di Imola: inclusione e parità di genere. La brochure diventa un podcast sul sito

In questa notizia si parla di: banca - imola - inclusione - parità

Tutti a lezione di risparmio. Banca di Imola fa scuola - Banca di Imola promuove l’educazione finanziaria al centro di formazione professionale Ciofs di via Pirandello.

Banca di Imola: inclusione e parità di genere. La brochure diventa un podcast sul sito; Nuova iniziativa del Gruppo La Cassa di Ravenna per favorire l'inclusione e la parità di genere; Nuova iniziativa del Gruppo La Cassa di Ravenna per favorire l'inclusione e la parità di genere.