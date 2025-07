solco civitas il bilancio sorride fatturato ok e utile a 270mila euro dal pozzo resta alla presidenza

Solco Civitas si conferma una realtà in crescita e solidità nel panorama cooperativo italiano. Con un fatturato positivo, un utile di 270mila euro e un patrimonio netto oltre gli 8 milioni, il gruppo dimostra la sua capacità di innovarsi e sostenere oltre 30mila cittadini. Durante l’assemblea dei soci, si è sottolineato come questi numeri siano il risultato di un impegno condiviso e di una visione strategica a lungo termine, che continuerà a guidare il futuro del gruppo.

Oltre 30mila persone raggiunte con i propri servizi, quasi 1.000 dipendenti, un utile di 270mila euro e un patrimonio netto che supera gli 8 milioni: sono i numeri che fotografano il 2024 del gruppo cooperativo Solco Civitas, presentati nei giorni scorsi durante l'assemblea dei soci e delle socie nella sede di via Villa Clelia. Un appuntamento partecipato da tutte le cooperative del Consorzio, dai soci sovventori e dai dipendenti, e che ha rappresentato non solo l'occasione per approvare il bilancio, ma anche per tracciare le strategie future e rinnovare le cariche sociali. Il presidente Luca Dal Pozzo ha illustrato i risultati dell'anno: il gruppo ha raggiunto con i suoi servizi quasi 14.