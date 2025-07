Presa la banda dei furti nelle case della Piana

Dopo mesi di indagini meticolose, i Carabinieri di Capannori hanno smantellato la banda dei furti nelle case della Piana, identificando e denunciando tre uomini sospettati di aver messo a segno numerosi colpi tra marzo e maggio 2025. Un'operazione che dimostra come la determinazione delle forze dell'ordine possa fare la differenza nel garantire la sicurezza dei cittadini e ripristinare la tranquillità della comunità . La lotta contro la criminalità continua con rinnovato impegno.

Dopo mesi di indagini serrate, i Carabinieri della Stazione di Capannori hanno identificato e denunciato tre uomini ritenuti responsabili di una lunga serie di furti in abitazione, consumati e tentati, avvenuti tra i comuni di Lucca e Capannori tra marzo e maggio 2025. Si tratta di un 56enne, un 31enne e un 46enne — i primi due di origini macedoni e il terzo originario di Merano (BZ) — tutti domiciliati a Pisa, in località Coltano, e con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio. Le indagini, durate circa tre mesi, hanno permesso di attribuire al trio ben dieci episodi criminosi, grazie a servizi di pedinamento, appostamenti e all’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza comunale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Presa la banda dei furti nelle case della Piana

In questa notizia si parla di: furti - presa - banda - case

La zona del Gros presa di mira dai ladri, 20 giorni di furti e segnalazioni: i casi si moltiplicano - La tranquillità dei residenti del Gros è stata sconvolta da una serie di furti che non dà tregua: in soli 20 giorni, segnalazioni e casi si sono moltiplicati, creando un clima di crescente preoccupazione.

Presa la banda di Brescia. Chi sono gli arrestati Vai su Facebook

Presa la banda dei furti nelle case della Piana; Brescia, presa la banda dei furti in casa: sull’auto 150mila euro di gioielli e soldi appena rubati; Furti, presa la banda della Collina: indagati in 8, alcuni già in carcere.

Furti in casa a Ponte Milvio, presa banda di georgiani. Con il Topolino Decoder aprivano serrature con cilindro europeo - Il Messaggero - Con il "Topolino Decoder" aprivano serrature con cilindro europeo È stato il continuo via vai della banda dal palazzo, oltre alla ... Scrive ilmessaggero.it

Castel Volturno, furti in casa nel casertano. Presa la banda: 11 arresti - Il Mattino - È stato un maxifurto da 130mila euro, avvenuto la notte del 31 dicembre nell'abitazione di un professionista residente in via Avezzana a Santa Maria Capua Vetere, a far partire ... Segnala ilmattino.it