Via Ronzani è pericolosa. Installati tre velox.

A Casalecchio, via Ronzani si trasforma con l’installazione di tre nuovi autovelox, posizionati strategicamente per garantire maggiore sicurezza stradale. Le colonnine arancioni, ben visibili e segnalate, sono state operative già da venerdì, con la polizia locale pronta a monitorare e intervenire. Questa novità solleva dubbi e curiosità tra residenti e automobilisti: quanto influirà sulla viabilità e sulla tutela di tutti?

Venerdì l’installazione e ieri mattina la polizia locale già all’opera in via Ronzani, a Casalecchio, dove sono state appena collocate tre nuove postazioni autovelox. Si tratta delle ben visibili colonnine arancioni, con relativa segnaletica, all’interno delle quali i vigili potranno collocare l’apparecchiatura di rilevamento automatico della velocità dei mezzi in transito. Due di esse sono state installate a bordo strada nei pressi dell’ex Hatù, e una terza un poco più a nord, nel rettilineo che fiancheggia l’area ex Sapaba. Obiettivo dichiarato dal Comune: fare rispettare il limite di velocità dei 50 km orari previsto in quel tratto, rispondendo così anche alle richieste dei residenti che da anni segnalano il pericolo indotto dalla velocità delle automobili che utilizzano la strada comunale che collega il quartiere San Biagio con il centro della cittadina sul Reno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it